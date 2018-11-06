Раскрыты грязные секреты салонов самолетов

Специалисты компании Marketplace провели исследование и выяснили, на каких поверхностях в самолете скапливается больше всего микробов. Об этом сообщает Fox News.



Для экспертизы сотрудники лаборатории Гуэлфского университета взяли более ста мазков с различных поверхностей в салоне авиалайнера. Среди них были ремень безопасности, ручка туалетной двери, карман переднего сиденья, столик и подголовник кресла.



Образцы проверили на наличие следов плесени, кишечной палочки и прочих микробов. Ученые определили, что самая опасная для здоровья поверхность — у подголовника кресла. Там размножаются бактерии стафилококк, кишечная палочка и стрептококки. Также негигиеничным признали карман сиденья, на котором эксперты обнаружили несколько разновидностей бактерии кишечной палочки.



«Я был просто шокирован тем, как много микробов мы обнаружили на некоторых поверхностях», — сказал микробиолог Кит Уорринер. Он также добавил, что почти половина всех образцов, покрытых тканью, содержит достаточно бактерий, чтобы пассажир заразился какой-нибудь инфекцией.

