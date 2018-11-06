В Дамаске похвастались отсутствием ударов Израиля после появления С-300

Военно-воздушные силы Израиля не наносили удары по Сирии после того, как Россия передала сирийской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает Al-Masdar News со ссылкой на военный источник в Дамаске.



По данным собеседника издания, израильские ВВС продолжают полеты вдоль сирийских границ в районе Восточного Ливана, однако случаев нарушения воздушного пространства Сирии с момента поставки С-300 в начале октября зафиксировано не было. При этом источник опроверг опубликованную ранее Reuters информацию о том, что израильские ВВС якобы атаковали ряд объектов на территории Сирии после инцидента с российским Ил-20, который был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря.



Собеседник издания также добавил, что в настоящее время российские военные продолжают обучать сирийских специалистов пользоваться поставленными ЗРК в провинциях Латакия и Хама.

