В Киевском военкомате отмечают крайне низкую явку призывников-срочников

В Киеве отмечается низкая явка лиц призывного возраста в районные призывные комиссии, по состоянию на 5 ноября не явились на призывные участки 23 тыс. 424 человека, сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата, полковник Сергей Клявлин.



"По состоянию на 5 ноября 2018 года, в соответствие с планом, мы призвали в ряды Вооруженных сил Украины 39,5%. Хотел бы обратить внимание, что явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки районных призывных комиссий, крайне низкая. Эта цифра составляет 8%", - сказал С.Клявлин на брифинге в понедельник в Киеве.



"То есть жители города Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их разыскиваем с помощью органов Национальной полиции и уже потом доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к срочной военной службе", - добавил военком.



Он указал на низкое качество работы руководителей предприятий по этому вопросу. "Тех, кто получают повестки, увольняют задним числом с предприятий, чтобы не сохранять за ними место работы и не выплачивать зарплату. Это в большей мере касается частных предприятий", - отметил С.Клявлин.



По его словам, учебные заведения, в которых граждане завершили обучение и больше не имеют отсрочку на призыв, передают данные в районные военкоматы не в полном объеме. "Поэтому мы с помощью органов Нацполиции, проверяя общежития, где проживали эти призывники, выявляем такие факты, когда те, кто не имеют право на отсрочку, прячутся в общежитиях под видом якобы студентов", - указал военком Киева.



Он также проинформировал, что в ряды Вооруженных сил Украины на военную службу по контракту призвано 346 жителей Киева, из них 76 – женщины. 163 из них имеют статус участника боевых действий и ранее выполняли задания во время проведения АТО.



"Мы надеемся, что с повышением уровня денежного обеспечения украинских военнослужащих, в частности, контрактников, эта цифра увеличится и желающих будет больше", - подчеркнул С.Клявлин.

