Реконструкцию Андреевской церкви ускорят ради передачи Константинополю

Реконструкция Андреевской церкви в Киеве будет ускорена. Сейчас все работы планируют завершить максимум через два года. Ранее Верховная Рада проголосовала за передачу церкви Вселенскому патриарху.



Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил: "2020-й год – это крайний срок. Я так понимаю, что при необходимости, в разумных границах, это будет ускорено".



"Принят соответствующий закон в Украине о передаче в использование. Не в собственность, а в пользование, этой церкви Вселенскому патриархату", - цитирует Павленко "Интерфакс-Украина".

