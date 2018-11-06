Одесские активисты расклеили листовки о правлении Тимошенко у партийного офиса «Батькивщины»

В Одесі місцеві активісти розклеїли біля партійного офісу «Батьківщини» листівки, які нагадують людям про «досягнення» Юлії Тимошенко на посаді голови Уряду, яким вона керувала у 2007-2010 роках.



Серед «здобутків» прем’єр-міністра Тимошенко, зокрема, згадуються величезні зовнішні запозичення, які були витрачені не на реформування економіки, а на оплату російського газу за завищеними цінами.



Також активісти нагадали одеситам, що свого часу Юлія Тимошенко активно співпрацювала із командою Віктора Медведчука і навіть призначала його людей на впливові державні посади, пов’язані з приватизацією та правами власності (зокрема, Держкомісію з цінних паперів).



А економічна політика Уряду Тимошенко спричинила системні кризові явища, внаслідок яких зупинялися великі підприємства і знищувалися місцеві бюджети.



Внаслідок урядування лідерки «Батьківщини» кредитні рейтинги України обвалилися. А мільярди надрукованих гривень були виведені з бюджету через ліквідацію банку «Надра».

