Недетские игры на детских площадках Кривого Рога

В Кривом Роге разгорелся скандал вокруг установки детской площадки в районе дома № 40 по улице Ньютона, передает krivbass.city. Дошло до драк с “титушками” и вмешательства депутатов.



Дело в том, что установка детской площадки – инициатива народного депутата от БПП Константина Усова. Но его команда не только не согласовала с жителями окрестных домов место установки площадки, но и начала работы без надлежащих документов на придомовой территории. Люди взбунтовались от такого безпредела. Жители микрорайна Карачуны в Кривом Роге утверждают, что детские площадки “от народного депутата” не безопасны, были случаи травмирования детей.



Качество самих площадок также вызывает подозрение. “Деньги освоены большие, более 500 тыс грн, а реально себестоимость площадки едва дотягивает до 35 тыс, пусть даже 100 тыс с всеми “откатами”. Чистая прибыль с одной площадки – 400 тыс грн, бюджетных денег. Ведь это не деньги лично Константина Усова, а субвенции из госбюджета ”, - говорит блоггер Елена Березенко.



Вместо того, чтобы пойти на встречу избирателям и учесть их пожелания, нардеп Усов решил силой навязать людям свою детскую площадку. Ее пришли устанавливать не строители, а представители охранной фирмы "Спрут секьюрити".



По словам общественного активиста Кирила Носова, новоявленные “строители” оказались хорошо известными в городе “титушками”, которые участвовали в драках в парке Гданцевский, рейдерском захвате ГПП "Кривбасспромводоснабжение" и пр.



Почему же нардепу от БПП "Солидарность" понадобилось привлекать “титушню” к такой банальной истории как становление площадки? Дело в том, что Константина Усова уже последних полгода пресследуют коррупционные скандалы (реконструкция парка Гданцевский, ремонт ДК “Карачуны” и пр). Нужна позитивная картинка для выборов. Поэтому команда нардепа решила силойоблагодетельствовать жителей, потому как депутату очень нужно.

