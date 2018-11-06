Лекарство от диабета позволит обуздать слабоумие

Метформин - известный противодиабетический препарат. И он может перевернуть лечение болезни Альцгеймера, передает The Daily Mail. По словам ученых, инсулин и метформин помогают не только регулировать уровень сахара в крови, но и поддерживают сосуды головного мозга в форме.



Анализ головного мозга 34 добровольцев с болезнью Альцгеймера и диабетом, мозга лиц без диабета, но с болезнью Альцгеймера, а также 19 абсолютно здоровых людей это доказывает. Большинство диабетиков принимало инсулин или метформин.



В итоге это уменьшало проявление сосудистых аномалий, характерных для болезни Альцгеймера. Здоровые сосуды помогали выводить токсины и доставлять питательные вещества в мозг. Эксперты полагают, что метформин можно использовать в качестве средства превентивной терапии, улучшающей кровоток в мозге. Однако это еще нужно доказать в ходе экспериментов.

