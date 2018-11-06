В Украине сохраняется теплая для ноября погода

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине почти не изменится: погоду по-прежнему будет определять отрог восточного антициклона, хотя атмосферное давление начнет падать, сообщает Укргидрометцентр. Температура в большинстве областей останется выше климатической нормы для этого периода. Ожидается погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе и крайнем юге страны 2-7° тепла; днем 7-12° тепла, на Прикарпатье и в Крыму 11-16°, на Закарпатье 15-19°.



В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 ноября самая высокая температура днем была +15,6 в 1996 году, самая низкая ночью -14,9 в 1907 году.



8 ноября – без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза; днём 7-12° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму до 16°.



В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем около 10°.

