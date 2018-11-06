Туск заговорил об угрозе выхода Польши из ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил о риске выхода Польши из Евросоюза в связи с судебной реформой, сообщает во вторник, 6 ноября, TVN24.



По мнению Туска, вмешательство правящей партии Право и справедливость в деятельность польских судебных органов может вынудить Варшаву выйти из Евросоюза.



"Угроза очень серьезная, смертельно серьезная, Polexit возможен", - отметил он и добавил, что лидер партии Ярослав Качиньский инициирует процессы, которые могут привести к выходу страны из ЕС.



Кроме того, президент Евросовета напомнил об опыте Великобритании.



"У меня есть опыт работы с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Мы ежедневно работали во избежание Brexit. Именно его идеей был референдум, и именно он потом сделал все, чтобы сохранить Великобританию в Евросоюзе. Но именно он вывел ее", – сказал Туск.



Напоследок он выразил надежду, что "Европа окажется умнее, чем нынешние министры PiS".

