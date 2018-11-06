СБУ ворвалась в квартиру Елены Бережной
В Киеве СБУшники взломали вход и ворвались в квартиру Елены Бережной, которая отказывалась пускать силовиков в свою квартиру до прибытия адвокатов. Об этом "Стране" рассказала сама Бережная.
Обыск в квартире Бережной хотят провести в рамках уголовного дела по статье 110 УК Украины ("призывы к нарушению территориальной целостности Украины", максимальный срок - три года тюрьмы).
Напомним, ранее Бережная сообщила, что обыски СБУ идут и у ее соратников, которые также хотели принять участие в мероприятии. Она предположила, что таким образом мог быть сорван сегодняшний митинг у памятника Ватутина.
Источник: Strana.ua
13:39