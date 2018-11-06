Эрдоган раскритиковал санкции США против Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неверными антииранские санкции США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.



По словам турецкого лидера, санкции США против Ирана нарушают мировой баланс.



Эрдоган подчеркнул, что антииранские санкции США противоречат нормам международного права и дипломатии.



"Турция против империализма на международном уровне”, - подчеркнул президент Турции.



Президент Эрдоган также заявил о недопустимости участия террористов YPG в патрулировании сирийского района Мюнбич.



Турция никогда не согласится на это. Подобный шаг серьезно осложнит ситуацию на турецко-сирийской границе, подчеркнул президент.



Накануне США ввели санкции против более 700 человек и компаний Ирана. Они в частности ударили по отраслям энергетики.



Официальный Тегеран заверил, что продолжит выполнять условия ядерной сделки, несмотря на санкции. В то же время глава МИД страны обвинил Соединенные Штаты в попытках свергнуть власть в Иране.



В августе вступил в силу предыдущий этап санкций США, касающихся иранских финансовых транзакций в американских долларах, иранской автомобильной индустрии, покупки коммерческих самолетов и металлов, включая золото, а также продаж персидских ковров.

