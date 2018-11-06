Макгрегор высмеял Мэйуэзера за начало карьеры в ММА

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Instagram высмеял американского боксера Флойда Мэйуэзера, который дебютирует в смешанных единоборствах.



«Что за фигня вообще происходит? Что за маленький засранец рядом с тобой (Макгрегор говорит о сопернике Мэйуэзера — 20-летнем кикбоксере Тенсине Нацукаве)? Просто безумное дерьмо. Прямо как в "Час-пике". Крис Такер и Джеки мать его Чан. Просто блестяще. Ты — маленький ублюдок, Флойд. Пошел-ка ты. Честно. В жопу все», — написал Макгрегор.



5 ноября генеральный директор организации Rizin Нобуки Сакакибара сообщил, что промоушен организует бой Мэйуэзера с Нацукавой по правилам ММА. Поединок пройдет 31 декабря в Токио. Американцу также бросал вызов российский боец Хабиб Нурмагомедов, однако Мэйуэзер был готов встретиться только в боксерском поединке.



В августе 2017 года Мэйуэзер победил Макгрегора в бою по правилам бокса. Он отправил ирландца в технический нокаут. После этого американец, одержавший 50-ю победу в 50 поединках, объявил о завершении карьеры.

