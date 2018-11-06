Во Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на президента

Во Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на президента

Правоохранительные органы Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на президента Эмманюэля Макрона, сообщает телеканал BFM TV.

Задержания проводились утром во вторник в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Спецоперация, которую проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции, была организована по итогам расследования угроз в адрес президента.

Задержанные, по данным канала, принадлежат к ультраправым движениям.

Прочие подробности спецоперации пока не сообщаются.

Прокуратура начала предварительное расследование с целью выяснить, насколько серьезны были угрозы задержанных.