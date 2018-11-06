Во Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на президента

Правоохранительные органы Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на президента Эмманюэля Макрона, сообщает телеканал BFM TV.



Задержания проводились утром во вторник в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Спецоперация, которую проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции, была организована по итогам расследования угроз в адрес президента.



Задержанные, по данным канала, принадлежат к ультраправым движениям.



Прочие подробности спецоперации пока не сообщаются.



Прокуратура начала предварительное расследование с целью выяснить, насколько серьезны были угрозы задержанных.