Порошенко завтра летит в Финляндию с рабочим визитом

Президент Украины Петр Порошенко 7-8 ноября осуществит рабочий визит в Финляндскую Республику, сообщает его пресс-служба.



"По приглашению президента Европейской народной партии глава Украинского государства примет участие в конгрессе и выступит на расширенном саммите Европейской народной партии", - сообщается на сайте президента Украины.



Отмечается, что в рамках визита П.Порошенко встретится с председателем Евросовета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом и другими лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза, входящих в Европейскую народную партию.



"Президент Украины будет поднимать вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны европейских партнеров по внедрению реформ и отпору российской агрессии, в том числе через обеспечение санкционной политики", - информирует пресс-служба президента.

