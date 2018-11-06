Украина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему - Супрун

Украина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему, сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун на Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Астане (Казахстан) в понедельник.



"В Украине продолжается коренная трансформация системы здравоохранения. Мы отходим от устаревшей советской системы Семашко, которая базировалась на содержании медучреждений, к модели, которая ориентируется на пациента и медицинские услуги, которые он получает. Главный вектор нашей трансформации - переход от ликвидации последствий болезни (стационарной помощи) к работе "на опережение" - сильной системы общественного здоровья и развитой сети первичной медицинской помощи. Это и есть нашими приоритетами в государственной политике",- - сказала У.Супрун.



По ее словам, теперь пациенты могут выбрать своего врача первичной медицинской помощи в любом учреждении, как в государственном, так и в частном, при условии, что это учреждение подписало договор с Национальной службой здравоохранения Украины.



"Это особенно важно для уязвимых групп населения, например, для вынужденных переселенцев", - сообщила она.



У.Супрун также подчеркнула важность создания защищенной электронной системы здравоохранения, которая является фундаментом для всех процессов.



"Она содержит данные о всех пациентах, врачах и медучреждениях, которые присоединились к реформе. Что это изменило? Это позволило нам освободить пациентов от тех требований, которых нужно было придерживаться ранее, например, обращаться только к конкретному врачу, показывать все личные документы", - сказала и.о. министра здравоохранения.



У.Супрун проинформировала, что с начала медицинской реформы более 20 млн украинцев, подписали декларации со своими врачами. Зарплаты многих семейных врачей, терапевтов и педиатров увеличились в 2-3 раза из-за введения капитационной ставки. Поэтому врачи тоже заинтересованы в трансформации медицины.

