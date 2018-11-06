Томос под вопросом? Из-за «ереси папизма»...

Как-то это даже странно, ей-богу, что послевкусия украинских побед, которым, как объявлялось, равных нет, длятся так недолго. Не успел гарант нации и даритель ей (нации) томоса вернуться в Киев из Стамбула, где он (гарант, а не Стамбул) подписал со Вселенским Патриархом Варфоломеем соглашение «О сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским Патриархатом», как в Киеве начали подвергаться сомнению главные положения этого, вне всякого сомнения, важного (викопомного, эпохального, основополагающего и т. д. и т. п. – нужное подчеркнуть) документа.



В частности, после подписания Соглашения было объявлено, что патриарх Варфоломей не только поспособствует объединительному съезду всех православных конфессий, которые изъявят желание войти в «Единую украинскую православную поместную церковь» (ЕУППЦ), но и лично приедет в Киев. Чтобы не менее лично вручить томос предстоятелю ЕУППЦ, избранному на указанном съезде. «Вселенский Патриарх предоставляет Томос, признавая независимость украинской Церкви, и вручает его избранному на Соборе Предстоятелю», – так и записано в соглашении, о котором сам гарант нации сказал: «3 ноября – это исторический день для создания Украинской Автокефальной Православной Церкви. Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс, создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к собору, процесс предоставления томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие с канонами православной церкви. ...Мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее завершить процесс предоставления томоса».



И что? А ничего. Варфоломей, не исключено, хотел бы проверить, как движется ремонт в Андреевской церкви, которая уже была щедро отдана в бессрочное пользование Вселенскому Патриархату, но в таком ужасном состоянии, что ее и своим (то есть православным и крайне независимым от Москвы украм и ариям) показывать стыдно. А Варфоломей же, вполне вероятно, именно там, на месте, где много веков назад Андрей Первозванный собрался крестить днепровских нехристей, намеревается (намеревался?) открыть ставропигию (свое представительство и миссию) на земле будущей древней Шумерии, которая об этом и не знала, пока певица ротом Руслана ей не объяснила суть.



В мировом православии Вселенский Патриарх – это хоть и «Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя – Нового Рима», но всего лишь предстоятель Константинопольской церкви. Но не Папа! Он считается первым среди равных предстоятелей 14 (плюс 15-й Американской, признанной РПЦ) православных поместных автокефальных церквей. То есть первым по чести

Посланник Варфоломея произнес то, что и можно квалифицировать, как «ересь папизма»: «И, в принципе, как считают некоторые канонисты, поскольку эти новые автокефалии или новые патриархаты никогда не были подтверждены Вселенским собором, поскольку они были созданы Вселенским патриархатом, то в какой-то момент, если Вселенский патриархат посчитает это нужным, он может и отменить этот статус



Для осуждения решений и действий Варфоломея достаточно решений синодов или соборов и 14 поместных православных церквей, которые дадут определение этой самой «ереси папизма» и осудят ее в исполнении Константинопольского Патриарха. И не просто осудят, а призовут его изменить решение о томосе для ЕУППЦ

Но даже не позор Андреевской церкви, превращенной в полуруину ревнителями веры из Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), главное. Советник украинского президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко уже публично предположил, что не лично Варфоломей прибудет в Киев с томосом, а «скорее всего, будет кто-то из его представителей». Потому что, как следовало из слов советника, есть проблемы с самим объединительным съездом: не ясно, когда он состоится (хотя и был анонсирован на 21 ноября сего года) и кого из кого на нем избирать. Глава УПЦ КП Филарет хочет избраться на нем патриархом, но его, снимая с него анафему, понизили до митрополита. Глава УАПЦ митрополит Макарий (Малетич) сначала спорил с Филаретом, по какому уставу избираться, но потом прекратил это дело и вообще заявил, что не хочет стоять во главе ЕУППЦ. Многие, желая угодить гаранту нации, хотят, чтобы пост поимел митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), но этот иерарх принадлежит УПЦ Московского Патриархата, церкви, которая не просила никакого томоса и по-прежнему считает Филарета и Макария раскольниками и самосвятами. «Сейчас все зависит от того, насколько быстро украинские епископы придут к соглашению относительно того, как этот собор будет проводиться», – признал и советник гаранта нации.Короче, все так сложно в самой Украине. А тут еще Варфоломею откровенно противятся и, как бы желая помочь, «свинячат» извне. И дело не только в том, что,15 октября сего года Синод Русской Православной Церкви (РПЦ), проведенный в Минске, объявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Это как раз оправданно: Варфоломей вторгается на каноническую территорию РПЦ, и та ставит его на место, в отведенные ему канонами и традициями мирового православия рамочки. Митрополит Волоколамский и глава Отдела внешних церковных связей РПЦ Иларион заявил, что Константинопольский патриархат из-за своих неправовых действий утратил право называться координирующим центром православия.Но главное, что,сделала РПЦ на своем Синоде – намекнула, что патриарх Варфоломей серьезно «заболевает» страшной для православных «ересью папизма» – стремлением руководить мировым православием так, как это делает в католицизме Папа Римский. Это в католицизме Папа Римский – глава и суверен Святого Престола и, как преемник Святого Петра (первого римского епископа), видимый глава Католической церкви и ее верховный иерарх, а также епископ Рима, викарий Христа, преемник князя апостолов, верховный первосвященник Вселенской церкви, Великий понтифик, Примас Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, суверен государства-города Ватикан, раб рабов Божьих и т. д. Другими словами, самый главный, чьи решения обязательны для исполнения.А вот в мировом православии Вселенский Патриарх – это хоть и «Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя – Нового Рима», но всего лишь предстоятель Константинопольской церкви. Но не Папа!Он считается первым среди равных предстоятелей 14 (плюс 15-й Американской, признанной РПЦ) православных поместных автокефальных церквей. То есть первым по чести, который может разрешать споры, консультировать, помогать в отстаивании канонов чистоты веры и т. д. и т. п. Но никем за пределами своей компетенции и юрисдикции не руководить! И даже правительство Турции, несмотря на то, что титулование «Вселенский» зафиксировано в ряде международно-правовых актов, не признает за Константинопольским патриархом этого титула и по статусу числит его лишь главой православной общины Турции. С 1991 года этот титул носит этнический грек Димитриос Архондонис, рожденный в Турции и бывший капитан турецкой армии, ставший Варфоломеем I. И вот теперь этот экс-капитан турецкой армии пытается определить и судьбу украинского православия. Но многие против. И это еще мягко сказано. В самой Украине о своей поддержке канонической церкви заявило духовенство Сумской, Днепропетровской, Львовской областей, а также Харьковской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Ровенской и Кировоградской епархий...Синод РПЦ назвал «канонически ничтожным» и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата. И это для предстоятелей других поместных православных церквей вполне может стать сигналом того, что если не остановить властные амбиции Варфоломея, то он может вмешаться и в дела других. И, например, «даровать автокефалию» и другим самосвятским раскольничьим псевдоцерквям, которые есть почти в каждой православной стране. А тут еще Варфоломей возомнил себя спасителем мирового православия и намекнул, что он – всему голова, опираясь на традиции веков. «Вселенский Патриархат освободил много народов на Балканах, ослабив себя, но признав их право на церковную независимость. ...И Москве следовало бы признать, что украинский народ, которым она управляла и в не самом православном порядке получила несколько веков в свою юрисдикцию или точнее в управление, ...имеет право на церковную независимость, на автокефалию», – заявил он, прямо указывая РПЦ, что ей делать.Но еще дальше пошел представитель Варфоломея при Всемирном совете церквей архиепископ Телмесский и сын украинских эмигрантов из Канады Иов (Геча). Он вообще заявил, что Вселенский патриарх может лишить автокефалии... саму РПЦ, которая получила свой томос в XVI веке от тогдашнего Вселенского патриарха Иеремии. По его словам, если сегодня православная церковь в России имеет сомнения относительно права Константинополя на предоставление автокефалии, то «она должна отречься от своей собственной автокефалии, потому что патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом». Иов напомнил также, что автокефальные статусы православных церквей не только России, но и Греции, Сербии, Румынии, Польши, Албании, Болгарии, Грузии и Чехословакии не были подтверждены Вселенскими соборами, но именно Константинополь дал им статус независимых.А потом посланник Варфоломея произнес то, что и можно квалифицировать, как «ересь папизма»: «И, в принципе, как считают некоторые канонисты, поскольку эти новые автокефалии или новые патриархаты никогда не были подтверждены Вселенским собором, поскольку они были созданы Вселенским патриархатом, то в какой-то момент, если Вселенский патриархат посчитает это нужным, он может и отменить этот статус. ...Если такая ситуация (непризнание РПЦ решений Варфоломея. – Авт.) будет сохраняться в течение долгого времени, то, конечно, Вселенский престол как первый престол вселенского православия будет вынужден принимать определенные меры. Прибегнуть к определенным решениям, чтобы обеспечить единство Церкви». И потом добавил в обоснование своей идеи: «Центры мирового православия никогда никто не может ставить под вопрос. Вселенские соборы дали Римскому престолу и Константинопольскому престолу как второму после него одинаковые привилегии.Если мы этого не признаем, значит, мы не признаем учения Вселенских соборов и отпадаем от православия».Именно эта позиция Иова и, ясное дело, стоящего за его спиной Варфоломея и может серьезно обеспокоить, а то и напугать предстоятелей других упомянутых православных церквей. Тем, что если Варфоломея не остановить, то он вмешается и в дела других. И, будем честны перед собой, только это опасение других православных иерархов и может сегодня реально помочь РПЦ в борьбе с расколом в Украине, который затеял патриарх Варфоломей, и предоставлением томоса задуманной ЕУППЦ. Никаких других аргументов или методов борьбы с решениями Варфоломея, за которым явно стоят те силы Запада, которым важно любыми методами ослабить влияние России на постсоветском пространстве, у Московского Патриархата нет.Сегодня для многих уже очевидно, что в дела церкви мощно вторглась политика и даже геополитика, а значит, и противостоять ей можно только такими же методами. Условно говоря, Московскому Патриарху Кириллу могли бы серьезно помочь Владимир Путин и два Сергея – Лавров и Шойгу. И это вполне может стать «последним доводом королей». Но пока есть обвинения Варфоломея по церковным канонам и традициям в «ереси папизма» – стремлении подчинить мировое православие Константинополю и его предстоятелю, за которым стоит Запад, желающий ослабить, а то и свести к нулю влияние православной веры на планете.Конечно, решить все проблемы мог бы официально VIII Вселенский собор Православной церкви (Всеправославный). Но созвать его сегодня не реально. И потому, что такие попытки предпринимались еще в 1920-х, 1960-х и 1990-х годах, но закончились ничем. И потому, что нереально собрать тысячи православных иерархов в одном месте и сейчас. По многим причинам, в том числе и не религиозного свойства. Но для осуждения решений и действий Варфоломея достаточно решений синодов или соборов и 14 поместных православных церквей, которые дадут определение этой самой «ереси папизма» и осудят ее в исполнении Константинопольского Патриарха. И не просто осудят, а призовут его изменить решение о томосе для ЕУППЦ. Секретарь отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Игорь Якимчук уже заявил позицию РПЦ по этому вопросу: «Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского Патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской Православной Церкви, ни у какой-либо другой нет». Теперь для РПЦ важно добиться, чтобы что-то подобное официально заявили и другие поместные православные церкви мира. И из 14 поместных православных церквей, по данным РПЦ, решение Варфоломея не поддерживают две трети, а еще одна треть просто молчит......Вот потому-то, собственно, и вопрос томоса для Украины «завис» и сталкивается с самыми неожиданными и непредвиденными трудностями. Не очень-то, похоже, Варфоломей хочет потерять статус «первого по чести» в мировом православии. Но, с другой стороны, процесс-то идет. И, как говорится, скуфьи и клобуки на соборе считают. Равно как и решения принимаются там же. Но пока все сложно...