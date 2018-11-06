Макрон предложил создать «общеевропейскую армию» по кибербезопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию», в том числе по вопросам кибербезопасности.
По его словам, Европа должна защищать себя сама, без помощи США.
Макрон подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в киберпространство.
«Сегодня мы видим учащающиеся попытки вмешаться в наше киберпространство и нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться!», — добавил он.
Источник: РБК-Украина
16:49