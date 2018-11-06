Семейные врачи уже получают повышенную зарплату - Гройсман

Одним из результатов системных изменений, происходящих в отрасли здравоохранения, стал рост зарплат врачей в первичном звене оказания помощи в 2-3 раза. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания с руководством Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), которая работает уже полгода, сообщает Правительственный портал.



"Мы уже прошли непростой путь. Имеем позитив на первичном звене - семейные врачи начинают получать новую зарплату. И хотя они сами не верят, что это навсегда, уверяю - так будет и дальше. Все, что будет зависеть от правительства - для продолжения изменений – поддержим", - сказал Гройсман.



Руководители отрасли представили текущие результаты преобразований и свое видение дальнейшей реформы, учитывая внедрение бесплатных исследований для пациентов по направлению врача с 1 июля 2019 года, внедрение электронных рецептов и реализацию программы "Доступные лекарства" под эгидой непосредственно НСЗУ.



Участники совещания отметили, что сейчас с Нацслужбой здоровья сотрудничают на договорных началах уже 623 учреждения, в том числе - 47 частных. Это больше чем половина учреждений первички в Украине. По имеющимся договорам НСЗУ уже выплатила 1,6 млрд грн - как оплату предоставленных пациентам услуг. Количество пациентов, которые уже подписали декларации со своими врачами, приближается к 21 млн.



Гройсман отметил, что дальше нужно сохранить темп реформы и не отступать от стратегического плана, рассчитанного до 2021 года. Все нападки и недоразумения глава правительства предложил решить путем организации большого собрания медиков и представителей местной власти - чтобы объяснить все преимущества новой системы финансирования и функционирования медицинских учреждений.

