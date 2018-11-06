Климкин: возможности СММ ОБСЕ на Донбассе весьма ограничены

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что экс-первому заместителю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александру Хугу надо было найти слова, которые не допускали бы пророссийских интерпретаций.



"Александр Хуг раз явно попадает в коммуникационную историю. И не потому, что он пророссийский, ведь свои обязанности заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине он пытался выполнять беспристрастно. А прежде всего потому, что, несмотря на официальный статус наблюдателя, в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки. То есть не имеет права давать никаких политических оценок и говорить "от себя", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.



Он отметил, что в этой "чувствительной ситуации, непосредственно обусловленной его мандатом, нужно было найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо пророссийских интерпретаций".



"От этого во многом зависит понимание и поддержка в Украине деятельности СММ. Так, спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ на Донбассе весьма ограничен. Кроме того, российские оккупанты всячески препятствуют их работе. Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие каких-либо", - подчеркнул министр.

