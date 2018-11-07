Грызлов: выборы в Донбассе не противоречат Минским соглашениям

Выборы глав самопровозглашенных республик в Донбассе не противоречат минским соглашениям, так как в них идет речь только об органах местного самоуправления, заявил постпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов. Во вторник в Минске прошло очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

"В ходе встречи российская делегация, как посредник в урегулировании конфликта, в очередной раз разъяснила свою позицию относительно выборов глав и народных советов в республиках Донбасса. Выборы на Донбассе не противоречат минским соглашениям", — заявил Грызлов журналистам по итогам встречи.



Он отметил, что "это не выборы органов местного самоуправления, прописанных в минских соглашениях, это выборы глав и народных советов в республиках Донбасса, необходимые для управления территориями, обеспечения повседневной жизни людей в сложившейся ситуации".



Грызлов констатировал также, что "уже более трех с половиной лет, вопреки духу и букве минских соглашений, украинская сторона блокирует предметное обсуждение политического урегулирования". "Вопрос постоянно действующего особого статуса Донбасса и амнистии должен решаться в рамках предусмотренной минскими соглашениями конституционной реформы на Украине", — напомнил он.



Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

