Le Monde сообщила о задержании российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева в Монако

Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан во вторник властями Монако для допроса по делу о коррупции. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.



По данным издания, Рыболовлев был задержан в Монако утром. Тогда же у него дома на вилле La Belle Epoque власти княжества провели обыск. По информации Le Monde, по состоянию на вечер вторника Рыболовлев остается под стражей вместе с еще несколькими фигурантами дела.



Как отмечает газета, задержание Рыболовлева проведено с санкции суда Монако в рамках расследования коррупционного дела, начатого год назад прокуратурой княжества. Российский миллиардер подозревается в причастности к "коррупции", "активной и пассивной торговле влиянием".



Владелец "Монако" задержан за несколько часов до важного матча его команды в Лиге чемпионов против "Брюгге", который проходит во вторник вечером в Монако. Комментария в посольстве РФ во Франции и Монако по поводу информации о задержании Рыболовлева на данный момент получить не удалось.



Год назад из-за расследования этого дела, которое во французских СМИ получило огласку под названием "Монакогейт", в отставку был вынужден уйти глава Департамента юридических услуг Монако (министр юстиции) Филипп Нармино, имевший большое влияние в политических кругах княжества. Вскоре после своей отставки он также временно был помещен под стражу властями Монако.



Пост министра юстиции Монако Филипп Нармино покинул 14 сентября 2017 года. О своем уходе он объявил через несколько часов после публикации газеты Le Monde, в которой утверждалось, что чиновник получал подарки от российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева и гостил в его швейцарской резиденции. Как считали Le Monde и ряд других французских зданий, российский олигарх и его окружение оказывали сильное давление на следственные органы и полицию Монако с тем, чтобы направить в выгодное им русло следственные действия по тяжбе со швейцарским предпринимателем Ивом Бувье.



Рыболовлев обвинял арт-дилера Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников начала XX века, что обошлось ему в финансовые потери размером около €1 млрд. Бувье, со своей стороны, заявил тогда же о "сговоре" Рыболовлева с юстицией Монако с тем, чтобы та быстро провела его задержание на территории страны и выдвинула против него обвинения.



