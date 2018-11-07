ДНР: Киев отказался "перезапустить" соглашение о разведении сил

Киев отказался "перезапустить" соглашение о разведении сил и средств и устранить все имеющиеся нарушения на трех пилотных участках, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова



В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Позже в ДНР заявили, что в нарушение договоренностей украинские силовики оборудовали позиции на участках разведения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, что подтверждается отчетами миссии ОБСЕ.



По словам Никоноровой, достичь прогресса в обсуждении сорванного Киевом рамочного соглашения о разведении сил на заседании подгруппы по безопасности в Минске во вторник не удалось.



"Представители республик вышли с предложением сделать заявление Контактной группы о необходимости устранить все, зафиксированные СММ ОБСЕ нарушения сторон, тем самым перезапустить его реализацию, однако, к сожалению, руководство СММ ОБСЕ воздержалось от реакции, потому как представители украинской делегации отказались принимать предложение республик", – говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

