США намерены исполнять закон о химоружии, требующий ввести второй пакет санкций против РФ

Соединенные Штаты намерены действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который требует введения второго пакета санкций против РФ. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.



"Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который предписывает дополнительные санкции", - отметила она, подтвердив информацию о том, что администрация США решила, что Москва будто бы не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия этого закона.

