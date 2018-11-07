Тимошенко обвинила Порошенко в "репрессиях и терроре"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в организации через силовые структуры масштабных "репрессий и террора" в отношении нее и ее сторонников.



"Репрессии и террор, осуществляемые контролируемыми Порошенко силовыми структурами против команды "Батькивщины", получили большие масштабы… Против представителей областных партийных организаций и активистов на местах возбуждают уголовные дела, совершают нападения на людей и на офисы партийных ячеек", — приводит слова Тимошенко во вторник пресс-служба партии.



Президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года соответственно. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.



На Украине многие политики начали агитацию в преддверии выборов, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко. При этом многие политики от партии "Блок Петра Порошенко" называют Тимошенко пророссийским кандидатом и прямо обвиняют ее в желании возобновить сотрудничество с РФ.

