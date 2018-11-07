"Баллада о Бастере Скраггсе": вышел трейлер вестерна

Появился второй трейлер вестерна "Балада о Бастере Скраггсе", созданный режиссерами Итаном и Джоэлом Коэнами. Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix.



Лента демонстрирует шесть коротких историй, которые происходят на Диком Западе. Их героями становятся ковбой-пьяница, актер из бродячей труппы, бродяга и мошенник-неудачник, пятеро пассажиров загадочного дилижанса, который едет в неизвестном направлении, а также другие персонажи.



Главные роли в вестерне исполнили Тим Блейк Нельсон, Брендан Глисон, Джеймс Франко, Билл Хек, Зои Казан, Грейнджер Хайнс и другие.



Мировая премьера фильма состоялась в рамках Венецианского фестиваля. В прокат он выйдет 16 ноября текущего года.







