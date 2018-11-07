Новый банковский кризис-1. ВТБ начинает и...

Еще недавно Нацбанк говорил, что новых «банкопадов» не будет. Но верить ему – себя не уважать. Не разрешив продажу российских банков в Украине, он достиг логичного итога: в результате санкций и ареста имущества «лег» ВТБ. Теперь НБУ должен объявить его банкротом и передать в руки ФГВФЛ. Особый цинизм ситуации заключается в том, что компенсацию вкладчикам российского банка придется выплачивать за счет украинского бюджета. Это касается не только ВТБ, а, возможно, и «Сбербанка» РФ, который, по слухам, на «подходе». Его так же не дали продать по-хорошему...

Первым о проблемах ВТБ написал на своей странице в Facebook журналист 1+1 Александр Дубинский. «У ВТБ-банк Украина стали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону «О банках...» до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования вкладов, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий», – написал он в понедельник.



Тут же откликнулись пользователи Facebook и сообщили, что банкоматы ВТБ не работают, а на изъятие средств из банка введена жесткая комиссия 10% от суммы вклада или перечисления по счету. Обычная практика во время «агонии» финучреждения.



Во вторник Дубинский отписался, что деньги клиентам уже не выдают даже под сумасшедшую (и незаконную) комиссию в 10%. В сети тут же распространился слух, что все средства были выведены еще в четверг. О чем Нацбанк якобы прекрасно знал, но молчал, потому что, как напоминает Дубинский, «Петр Порошенко и Валерия Гонтарева – партнеры кремлевской группы ВТБ». В частности, экс-председатель НБУ была партнером с первым вице-президентом ВТБ Юрием Соловьевым в ICU, а президент продавал группе ВТБ свой банк «Мрия».



Напоминать нашим лидерам об их «позорном околороссийском прошлом» – обычная стратегия оппонентов власти. А поскольку Дубинский и «плюсы» – это Коломойский, то обвинения в адрес Нацбанка о том, что он специально позволяет обанкротить филиалы российских банков, вполне созвучны интересами группы «Приват».



Несмотря на то, что усилиями Валерии Гонтаревой «Приват» уже почти два года принадлежит государству, его прежние владельцы не оставляют надежду вернуть свой актив. Хотя бы частично, с помощью судебных решений.



Параллельно они судятся с РФ за компенсацию утраченного «Приватом» имущества в Крыму. 2 мая 2018 года Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration) присудил бывшим владельцам «Приватбанка» суммарно около $130,5 млн. компенсации за недвижимость и $9,2 млн. компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы.

В марте 2018 года президент Петр Порошенко утвердил санкции против пяти российских банков – ПАО «Сбербанк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк»" (он же «Проминвестбанк»), ПАО VS Bank , ПАО «ВТБ Банк» и ПАО «БМ Банк» в рамках предотвращения вывода капиталов за пределы Украины



Во исполнение этого решения Гааги 5 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских банков с участием государства России: ВТБ, «Проминвестбанка» и Сбербанка.



Однако, ни Игорь Коломойский, как бывший основной собственник «Приватбанка», ни ключевой истец, бывший руководитель «Приватбанка» Александр Дубилет, ни остальные участники процесса с украинской стороны пока не получили, насколько я знаю, ни копейки.



Они нервничают. Особенно Коломойский, которого наш Нацбанк достал исками в Европе (всего подано 148 исков) и фактически посадил на голодный паек. 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте его и Дубилета активов на $2,5 млрд. и в связи с этим установил лимит и на их личные расходы – 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю для каждого.



В описанной ситуации желание бывших владельцев «Приватбанка» добраться до активов вражеских банков на территории Украины было вполне понятным. Но не одни они облизывались на потенциальную добычу.



В марте 2018 года президент Петр Порошенко утвердил санкции против пяти российских банков – ПАО «Сбербанк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк»" (он же «Проминвестбанк»), ПАО VS Bank , ПАО «ВТБ Банк» и ПАО «БМ Банк» в рамках предотвращения вывода капиталов за пределы Украины.



Формальным поводом для этих санкций, которые вступили в силу 23 марта 2017-го, стал тот факт, что 7 марта «Сбербанк» и другие банки России приступили к обслуживанию в своих отделениях клиентов с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А главный смысл заключался в запрете на любые движения денег из филиалов российских банков за пределы Украины.



Вскоре после этого первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Лев Хасис заявил в интервью «Интерфакс-Украина», что учитывая тот режим санкций, который ввела Украина против российских банков, прекращать деятельность банка – абсолютно бесперспективно. «Потому что, даже если представить себе, что мы заплатим по всем обязательствам перед клиентами и соберем все средства с должников, то даже в таком случае вывести эти средства из Украины мы не сможем», – сказал он.



Тем не менее, информированные источники утверждают, что вскоре после принятия мартовского решения о санкциях российские банки начали вести политику, направленную на выход с украинского рынка. На Facebook пишут, что «в течение года закрывал ВТБ все свои отделения в Украине. При этом рассчитывался по истечению срока депозита с вкладчиками. То, что банк сворачивал в Украине деятельность, было и ежикам ясно».



Впрочем, то, что ВТБ первым из российских банков оставил мечты о продаже своего украинского филиала, не секрет. Вскоре после введения санкций в марте 2017 года глава финучреждения Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума прямо сказал журналистам, что «продать там, наверное, никто ничего не даст, поэтому будем сокращать размер бизнеса и издержки, продавать потихонечку активы, забирать кредиты, что можно, и всякие залоги продавать и оттуда свертываться».



Остальные российские банки все еще надеялись на продажу своих украинских филиалов номинальным собственникам, как это в свое время сделали сети АЗС и ресторанов. Еще весной прошлого года российская сторона заявляла, что «БМ Банк» почти продали, и сделка находится на завершающей стадии. Но ничего так и не состоялось. Помешал НБУ.

Если ради солидной добычи нужно «грохнуть» российские банки и создать предпосылки для нового кризиса банковского сектора, то почему бы это не сделать. А оппоненты из «Приватбанка» могут разоблачать действия власти сколько угодно. Пока они вне игры, право на дележ содержимого корыта у них отсутствует



Нацбанком были пресечены и все попытки латвийского Norvik Banka Григория Гусельникова и Саида Гуцериева купить украинскую дочку «Сбербанка» за $130 млн. НБУ так же не дал купить «Сбербанк» и украинцам: среди потенциальных покупателей называли Сергея Тигипко. Но ему предложили вложить деньги в более перспективный актив (не экономический, так политический) – президентскую «Ленинскую кузню», которая в последнее время называется «Кузня на Рыбальском».



В конце августа этого года глава «Сбербанка России» Герман Греф заявил о четвертой попытке продать украинский бизнес. На это раз – белорусскому «Паритетбанку». Однако НБУ отказал заявителю, поскольку он не отвечал ряду технических требований (размер капитала и портфеля).



Если бы в НБУ думали о вкладчиках и клиентах российских банков в Украине, то позволили бы им сменить собственников, а не обанкротиться. В таком случае украинские юрлица не потеряли бы свои средства в этих финучреждениях, а физлица не стали бы реципиентами компенсаций из Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) за счет бюджета.



11 октября в Financial Times появилась знаковая статья сотрудника Института государственного управления Великобритании Дэвида Кларка о том, что самым корректным выходом для российских банков и в частности «Сбербанка» в Украине станет процедура «управляемого выхода», в рамках которого «Сбербанк» прекратит свою деятельность путем возврата депозитов, очистки своего баланса и возврата банковской лицензии.



Кларк отмечал, что на долю украинской «дочки» «Сбербанка», которая является собственностью центробанка России и находится под санкциями США и ЕС с 2014 года, приходится 3,4% внутреннего банковского рынка Украины.



Он констатировал, что после обвинений в пособничестве агрессии России на Донбассе банк не смог нормально работать, однако не верил, что НБУ «просто позволит Сбербанку в Украине обанкротиться».



Аналитик отмечал, что «банкротство может усугубить проблему неликвидных кредитов в Украине, а национализация также непривлекательна для правительства, которое уже взяло на себя большое количество проблемных банков и в настоящее время владеет более чем половиной всех банковских активов».



Но западные специалисты просчитались: в вопросах, связанных с Россией, обычная экономическая логика у нашей власти отсутствует. Чтобы досадить агрессору мы за ценой не постоим. Даже если придется раскошелиться из бюджета на банкротство российского банка.



Хотя, учитывая, что при власти в Украине находятся матерые бизнесмены, которые из любого кризиса умеют извлекать выгоду, главное не поддаться наивным рассуждениям. И в этом плане Кларк подсказывает очень верную мысль.



Он напоминает, что «Сбербанк» РФ в Украине обладает завидным портфелем активов и кредитов, которые украинские элиты хотят заполучить. Дипломатия Запада, которая в последние годы трудилась над тем, чтобы наказать Россию и помочь Украине восстановиться, так и не сумела заставить находящихся при власти в нашей стране олигархов действовать в интересах национальной экономики, а не себя любимых.



И если ради солидной добычи нужно «грохнуть» российские банки и создать предпосылки для нового кризиса банковского сектора, то почему бы это не сделать. А оппоненты из «Приватбанка» могут разоблачать действия власти сколько угодно. Пока они вне игры, право на дележ содержимого корыта у них отсутствует.