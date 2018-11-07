Universal Pictures перезапустит мультфильм Шрек

Студия Universal Pictures приняла решение перезапустить популярные анимационные фильмы Шрек и Кот в сапогах, пишет Variety.



Продюсером проекта назначен Кристофер Меледандри (Гадкий Я, Миньоны, Зверопой). По его словам, главная задача – найти свежие сюжетные линии, чтобы привлечь к любимым героям новое поколение зрителей.



Однако музыкальный характер мультфильмов, озвученных Майклом Майерсом, Эдди Мерфи и Антонио Бандерасом, он хочет оставить нетронутым и снова собрать знаменитых артистов.



Сроки выхода новых проектов пока не определены.

