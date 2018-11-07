Украина не смогла продать арестованное российское судно "Норд"
Торги по продаже арестованного российского рыболовецкого судна "Норд" не состоялись из-за отклонения заявок всех покупателей.
Об этом говорится на сайте государственного предприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ), передают Українськi Новини.
Указано, что аукцион должен был начаться в среду, 7 ноября.
Стартовая цена судна - 1,6 млн гривен.
Подано было 12 заявок от участников, но все они были отклонены.
Таким образом, указано, что торги не состоялись.
Причины отклонения заявок не указаны.
Источник: Укринформ
13:39