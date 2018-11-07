Соперник Мэйуэзера ответил на издевательства Макгрегора

Японский кикбоксер Тенсин Насукава в Twitter ответил на издевательства ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора, назвавшего его Джеки Чаном.



«Здравствуйте, мистер Макгрегор. Меня зовут Тенсин Насукава. Я не Джеки Чан. Обещаю отомстить за ваше поражение, поэтому, пожалуйста, посмотрите поединок [против Мэйуэзера]», — написал кикбоксер.



6 ноября Макгрегор высмеял предстоящий бой японца с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Ирландец сравнил спортсменов с героями фильма «Час пик».



О поединке между Мэйуэзером и Насукавой стало известно 5 ноября. Он пройдет 31 декабря в Токио в рамках турнира организации Rizin. Правила, по которым пройдет бой, уточняются.



Последний поединок Мэйуэзер провел в августе 2017 года. Тогда он победил Макгрегора техническим нокаутом в бою по правилам бокса. После этого американец, одержавший 50-ю победу в 50 поединках, завершил карьеру.



Нацукава провел в ММА четыре боя, каждый из которых он выиграл. В кикбоксинге спортсмен победил в 27 поединках из 27.

