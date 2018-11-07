Названы изощренные методы проникновения в бизнес-класс из «эконома»

Бортпроводники рассказали об изощренных методах, к которым прибегают пассажиры эконом-класса в попытках оказаться в бизнес-классе. Об этом сообщает Daily Mail.



Самым распространенным оказался следующий трюк: путешественник занимает свободное место в бизнес-классе и с головой накрывается пледом. Одна стюардесса вспомнила, как уличенный в обмане турист возмутился ее просьбой покинуть место. «Почему я не могу остаться здесь, если место свободно?» — запротестовал тогда пассажир.



По словам бортпроводников, некоторые туристы проникают в салон бизнеса-класса, делая вид, что потерялись. Другие утверждают, что лететь на более комфортных местах им положено по медицинским показаниям.



Один из стюардов также поведал, как однажды пассажир класса эконом просунул голову через шторку в салон бизнес-класса и попросил сотрудников авиакомпании налить ему бокал вина.

