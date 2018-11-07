Могерини пошутила о «санкциях против Украины»

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини пошутила в ответ на оговорку канадского студента, задавшего ей вопрос про «санкции в отношении Украины».



Могерини посетила Канаду, где встретилась со студентами одного из университетов Монреаля. В разговоре она упомянула про санкции против России из-за ситуации в Украине.



Один из участников встречи вызвался задать вопрос. «Вы упомянули санкции против Украины…», — сказал студент.



«России, России», — поправила его Могерини.



«Да, простите. В контексте Украины», — признал свою ошибку студент.



«Я что-то пропустила…», — пошутила в ответ Могерини, чем вызвала смех в зале.

