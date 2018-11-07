В одной из областей запретили русский язык
Депутаты тернопольского областного совета приняли решение установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области. Об этом говорится на сайте совета.
Отмечается, что мораторий будет действовать до «момента полного прекращения оккупации территории Украины».
Депутаты также решили объявить в области год запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН). Таким образом планируется отметить 90-летие создания организации.
Источник: Вести
14:12