Супрун обещает выплатить зарплатные долги врачам

Кабмин перераспределит средства в рамках бюджета Министерства здравоохранения Украины и обеспечит финансированием несколько важных направлений, в частности выплат заработных плат медицинским работникам.



Об этом на своей странице в Fаcebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.



“Сегодня правительство рассмотрит перераспределение средств в рамках бюджета Министерства здравоохранения Украины и обеспечит финансированием несколько важных направлений, в частности выплат заработных плат медицинским работникам. Всего планируем перераспределить около 1,5 миллиарды гривень: 512,6 млн грн — из резервного фонда медицинской субвенции и 991,6 млн грн — из программы "Предоставление первичной медицинской помощи населению", — написала Супрун



По ее словам, деньги, кроме выплат медикам, пойдут для дополнительного финансирования программ по лечения почечной недостаточности методом гемодиализа и диабета.



“Для обеспечения гемодиализа пациентам необходимо дополнительно еще 663,7 млн грн. Пациентам, больным диабетом, — около 178 млн грн., Чтобы обеспечить непрерывное лечение для них, предлагаем распределить объем медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам", — отметила чиновница.



По ее словам, задолженности по заработным платам медиков возникают из года в год из-за несовершенной системы.



“Когда с 2020 года на всех уровнях заработает принцип «деньги следуют за пациентом» - эти проблемы уйдут в прошлое. 528 коммунальных учреждений уже работают с Национальной службой здоровья. Оплаты за услуги первичной медицинской помощи они получают от НСЗУ ежемесячно за каждого пациента по принципу «деньги следуют за пациентом». По мере развертывания изменений на специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь ситуация с оплатой труда будет улучшаться», - отметила Супрун.



Как сообщал Укринформ, в Украине есть проблема невыплаты заработной платы медикам, на погашение задолженности нужно полтора миллиарда гривень.

