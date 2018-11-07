Агрессор заплатит высокую цену за гибридную атаку - заместитель Генсека НАТО

Североатлантический альянс будет совместно реагировать на гибридную атаку против одной из стран-членов и готов ответить на действия любого агрессора.



Об этом сказал помощник генсека НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Антонио Миссироли во время выступления на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", сообщает корреспондент Еспресо.TV



Миссироли отметил, что НАТО не только придерживается политики сдерживания, но и публично называет авторов подобных нападений, как это было, например, с отравлением в Солсбери, организованного российскими спецслужбами.



"Нападающий больше не может надеяться сохранить анонимность. Последствия будут. На саммите в Брюсселе было подтверждено, что гибридная атака активирует статью 5 Вашингтонского договора. Это – сильный сигнал потенциальному агрессору. Вы можете попробовать провести такую атаку, но вы должны быть готовы заплатить очень высокую цену", - сказал Миссироли.



Он отметил, что сама по себе российская угроза не является новой, новым является набор разнообразных инструментов, которые используются для гибридных кампаний.



"Это делает ответ на них значительно сложнее. Война в Грузии 10 лет назад, и позже аннексия Крыма стали предупреждением для нас о новые военные угрозы и новые пути развития конфликтов", - отметил помощник НАТО.



Миссироли напомнил, что в течение последних лет НАТО значительно усилил свои кибернетические возможности, обмен разведывательной информацией и способность к ответу на возможное нападение.

