Усик считает Беллью опытным и хитрым соперником

В субботу, 10 ноября украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет первую защиту всех своих титулов. Он выйдет на ринг против британца Тони Беллью. Прямую трансляцию боя украинские зрители смогут увидеть 10 ноября в 22:30 в проекте «Большой бокс» на телеканале «Интер».



В Великобританию, где будет проходить поединок, отправилась съемочная группа программы «Утро с Интером с 7.00 до 10.30». Каждый день в утреннем эфире «Интера» – эксклюзивные сюжеты и репортажи с места события.



С первой встречи Усика и Беллью на конференции стало понятно: на ринге будет настоящая война. Для украинского боксера этот бой – большой риск, ведь на кону все его пояса, а для британца – шанс всей жизни: стать абсолютным чемпионом. Тогда же на первой совместной пресс-конференции в Великобритании Тони сыпал в адрес Александра комплименты и высоко оценивал его мастерство. Усик добрые слова британца считает игрой, ведь Беллью – соперник опытный и хитрый: «Это по Сунь Цзы, «Искусство войны». Он, наверное, не знает, что я эту книгу читал. С ним нужно быть очень внимательным от первого до последнего раунда».



За плечами Тони Беллью – 33 боя на профессиональном ринге, лишь дважды британец терпел поражение. Свои главные поединки он провел в супертяжелом дивизионе. А вот против Усика Беллью сразится в первом тяжелом весе. «Боксировать в крузервейте – это было желание Тони Беллью, а не мое, – признается Александр. – Я хотел уже в супертяжелом весе боксировать».







Подготовка к одному из самых важных поединков в карьере украинского боксера – очень серьезная. «Я выхожу на ринг выполнять то, что я нарабатываю, – поделился с журналистом программы «Утро с Интером с 7.00 до 10.30» Александр Усик. – В тренировочном лагере я «поджигаю» себя и не перестаю «гореть», даже когда лагерь завершается. Лишь когда бой заканчивается, тогда я себя «тушу».



Хватит ли запала у Александра, чтобы победить британца? Чем закончится поединок Усик – Беллью, узнаем уже в эту субботу, 10 ноября. В Украине прямую трансляцию боя, который будет проходить в Манчестере, вы сможете увидеть только на телеканале «Интер» в 22:30.

