Кабмин создал Фонд развития инноваций

Кабинет министров решил создать Фонд развития инноваций.



Такое решение было принято Кабмином на заседании в среду с учетом доработки государственно-финансовым департаментом секретариата Кабмина в трехдневный срок.



В пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина" отмечается, что в госбюджете на 2018 год предусмотрено 50 млн грн на обеспечение функционирования Фонда развития инноваций, распорядителем которых назначен госфиндепартамент секретариата Кабмина.



Планируется, что фонд обеспечит стимулирование инновационной деятельности в Украине, коммерциализацию результатов научно-технических разработок, выход на рынок новых товаров и услуг, обеспечит предоставление финансовой поддержки инновационным компаниям и проектам, а также будет способствовать поиску и привлечению инвестиций в такие проекты.



Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал запуск Фонда развития инноваций в июле 2018 года.



Летом 2016 года представители инвестиционного и IT-рынков обратились к президенту Украины Петру Порошенко за поддержкой государством идеи создания "фонда фондов" для инвестирования в существующие и новообразованные венчурные фонды и IT-стартапы.



В июле 2017 года В.Гройсман поддержал идею создания "фонда фондов" для поддержки украинских стартапов на условиях государственно-частного партнерства.

