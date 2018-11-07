Словенская авиакомпания решила уйти из Украины

Словенская авиакомпания Adria Airways прекращает полеты из Любляны в столицы Украины, Польши и Румынии.



Авиакомпания рекламировала эти три направления в своем последнем зимнем сезоне еще две недели назад, но с тех пор обновила данные, исключив все упоминания о рейсах, сообщает «Новое Время» со ссылкой на отраслевое издание EX-YU Aviation News.



«Принимая во внимание возможности и данные обстоятельства, мы решили еще больше оптимизировать наши операции с началом зимнего сезона и решили не продолжать полеты по этим трем направлениям на данный момент, а именно в Бухарест, Киев и Варшаву. Наша долгосрочная цель – рост, но мы хотим сохранить устойчивость и стабильность, а наши услуги сделать надежными и безопасными», – прокомментировали ситуацию в Adria Airways.



Полеты между Киевом и Любляной были начаты в прошлый зимний сезон, а в Бухарест были открыты в марте вместе с еще шестью другими новыми направлениями. Этим летом рейсы в Киев и Варшаву выполнялись три раза в неделю, а в Бухарест – два раза в неделю. В результате аэропорт Любляны больше не будет связан с Киевом и Бухарестом, в то время как LOT Polish Airlines продолжает выполнять ежедневные рейсы между польскими и словенскими столицами по маршруту, разработанному Adria.



Напомним, что Adria Airways летала в Украину до 2012 года. В октябре 2017 года авиакомпания возобновила полеты в Украину после пятилетнего перерыва.

