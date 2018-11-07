АМКУ заподозрил украинские аптеки в сговоре

Декларация аптечных сетей о готовности отказаться от маркетинговых договоров может быть расценена как заговор. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Светлана Панаиотиди, передает УНН.



Отметим, что декларация о намерениях отказаться (с 1 января 2019 года) от заключения маркетинговых договоров и получения каких-либо доходов от производителей лекарственных средств по оказанию маркетинговых услуг была озвучена руководством ряда аптечных сетей 5 ноября.



Поэтому Панаиотиди отметила, что такая “синхронность” аптечных сетей выглядит как заговор.



“Во-первых, я уже с нетерпением жду первого января, чтобы посмотреть на реализацию декларации отказа от маркетинговых договоров всех сетей.



Во-вторых, интересно в принципе, поскольку такой призыв выглядит как антиконкурентные согласованные действия, иначе говоря, заговор аптек”, — прокомментировала она.

