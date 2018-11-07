Ни жизни живым, ни памяти мертвым

Как-то не идет из головы тот удивительный случай, который не так давно зафиксировали киевские правоохранители. Как сообщали СМИ, на склонах Днепра, неподалеку от чудесного памятника Леониду Быкову в роли капитана Титаренко из знаменитого фильма «В бой идут одни старики», обнаружили захоронение ребенка. Маленький гражданин независимой Украины пожить не успел. Умер еще в 2016 году совсем уж в младенчестве, и его захоронили. Но не на обычном кладбище, на которое, судя по всему, у его родителей не хватило денег, а там, где удалось сделать это так, что никто не заметил.



Единственное, на что все же решились родители, – это оставить импровизированную надгробную гранитную плиту с именем маленького мертвеца – Фоминых Макар Вадимович. По этому имени полицейские и установили горе-родителей…



Мать из Приднестровья, отец – из Крыма. Мальчик родился с гидроцефалией, которая возникла из-за внутреннего кровоизлияния на шестые сутки после рождения ребенка. Спасти его не удалось, трупик сожгли, но денег на кладбище, повторяю, не было, вот и захоронили где получилось. Установлено также, что у пары есть еще дочь пяти лет, но что с ней, не известно…



И вот что прискорбно: вряд ли эта история получит резонансное продолжение. И ума у полиции может не хватить, и не известно, что можно реально предъявить нелегальным гробовщикам, несмотря даже на то, что возбуждено уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Но главное – в другом: маленький покойник может оказаться своеобразным первопроходцем, можно даже сказать, первой ласточкой реальных планов правительства Владимира Гройсмана насчет умерших сограждан, для которых уже, вы не поверите, не хватает даже кладбищ.



Еще в апреле текущего года кабинет выдающегося винницкого менеджера, который при назначении премьером всем обещал показать, как нужно премьерствовать, чтобы украинцы зажили счастливо, подал в Верховную Раду проект закона №8248. В нем предложено переписать правила, по которым в Украине хоронят умерших. Чтобы хоть как-то решить проблему дефицита мест на кладбищах, правительство предлагает стимулировать кремацию и вводит в закон понятие «биозахоронения». То есть захоронения умерших с использованием биоразлагаемых материалов в течение пяти лет.



Ну, а за оставшимися на Родине приглядят украинские реформаторы, проведшие «144 успешные реформы», которые практически уничтожили социалку и в несколько раз снизили реальный уровень жизни украинцев. В первую очередь, конечно, страдают старики, больные, малоимущие, безработные. Они вымирают особенно ускоренно

Кроме нищеты и разорения, упадка и деградации, развала и стагнации, есть же в Украине еще и кровопролитная война в Донбассе. И Александр Лукашенко, президент Беларуси, которая сравнялась с Украиной по уровню личного богатства, недавно выступая в Минске на встрече с рабочей группой Мюнхенской конференции безопасности, как бы подвел настоящий итог постмайданному развитию и реформированию Украины

То есть пятилетку отлежит бывший укр, арий и шумер, сгниет, как следует, с помощью ускоряющих разложение биодобавок и, как говорится, на выход: будь добр, освободи место следующему. При этом на месте захоронения не предусмотрены ни памятники, ни могильные плиты, ни надгробия – только «информационные таблички».Но зато можно хоронить где придется или где разрешит местная власть – не только на кладбищах, но и в лесопарках и даже в парках культуры и отдыха. Если, повторяю, местные власти отведут под это богоугодное дело отдельные участки зон отдыха еще живых сограждан. Дешево и сердито. И о бренности земного пути в любой момент можно узнать. Вот незадачливые родители незадачливого ребенка и решили свою проблему перспективным способом и, так сказать, явочным порядком. А может, они все же хотели, чтобы их сына нашли и хоть так, благодаря капитану Титаренко, запомнилиИ последователей у них, скорее всего, будет очень много. Украина активно и ускоренно вымирает. В начале текущего года она, по данным ООН, вошла в список стран с наибольшим сокращением населения. И по уровню рождаемости занимает 172-е место в мире. Летом уровень смертности почти вдвое превысил уровень рождаемости: на сто умерших граждан приходится только 54 новорожденных. А еще в прошлом году был 61 новорожденный.Несколько смягчает давление на почву или на землю, к которой киевлян и вообще украинцев призвал привыкать прагматичный мэр Киева Виталий Кличко, огромный отток из страны еще живого населения. По данным украинского Госстата до 9 миллионов человек ежегодно выезжают из страны на заработки. И не все возвращаются обратно. По подсчетам ООН, к 2025 году официальное число жителей Украины сократится с 42 миллионов до 36,4 миллиона человек. А с учетом гастарбайтеров будет еще меньше. Как утверждает глава МИД Павел Климкин, почти каждый двенадцатый украинец находится в России, а введение безвизового режима со странами Евросоюза только еще больше ухудшило демографическую ситуацию.Ну, а за оставшимися на Родине приглядят украинские реформаторы, проведшие «144 успешные реформы», которые практически уничтожили социалку и в несколько раз снизили реальный уровень жизни украинцев. В первую очередь, конечно, страдают старики, больные, малоимущие, безработные. Они вымирают особенно ускоренно.За последние годы правления постмайданной власти на десять пунктов упал индекс человеческого развития (при подсчете учитывается уровень грамотности населения страны, ожидаемая продолжительность жизни и уровень жизни, оцененный через ВНД на душу населения). Если в 2013 году, до так называемого «евромайдана», страна занимала 78-е место, то пять лет спустя скатилась на 88-е.Стало все плачевно и с уровнем личного богатства населения, показатель которого на середину 2018 года составлял 1563 доллара ежегодного дохода на нос. По этому показателю, определенному в ежегодном отчете о мировом благосостоянии «Global Wealth Report», подготовленном швейцарским финансовым конгломератом «Credit Suisse», Украина заняла 123-е место из 140 стран мира. А в том же домайданном 2013 году было 3413 долларов. И для сравнения: на первом месте находится Швейцария с более 530 тыс. долл. на одного взрослого человека, далее следуют Австралия с 411 тыс. долл. и США с почти 404 тыс. долл.То есть налицо и падение рейтинга Украины в два с половиной раза, и катастрофическое отставание от мировых лидеров. А рядом Беларусь (1563 долл.), Таджикистан (1364 долл.), Замбия (1197 долл.), Сирия (1190 долл.), Мали (1094 долл.)…Хромает у Украины и уровень богатства в целом. Она, как страна, занимает 80-е место в мире с совокупным богатством в 55 млрд. долл. Ближайшие соседи впереди в списке – Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан. Соседи позади – Латвия, Азербайджан, Грузия, Мальта и Боливия. И опять же для сравнения: на первом месте – США с 98,154 трлн. долл., за которыми следует Китай с 51,876 трлн. долл. Далее идут Япония (23,884 трлн. долл.), Германия (14,499 трлн. долл.), Великобритания (14,209 трлн. долл.), Франция (13,883 трлн. долл.), Италия (10,569 трлн. долл.), Канада (8,139 трлн. долл.), Австралия (7,577 трлн. долл.). Чувствуете разницу: в Украине речь идет о миллиардах, а у «кураторов» (за исключением разве что Китая) – о триллионах…Однако есть у Украины и рост: «Credit Suisse» составил рейтинг стран по количеству богачей, к которым отнесены лица с состоянием в более 50 млн. долл. Так вот в Украине в 2017 году таких было 115 человек, а вот уже в году текущем их число увеличилось до 135 человек. Это 53-е место в рейтинге. Не сравнить, конечно, с США с 70 540 такими гражданами, Китаем (16 511 чел.), Германией (6323 чел.), Великобританией (4665 чел.) или Японией (3576 чел.). Но тенденция обозначена четко: одни не могут умершего ребенка похоронить по-человечески, а у других мошна пухнет не по-детски.И с коррупцией в Украине все хорошо: по индексу восприятия коррупции от «Transparency International» за 2017 год страна победившего майдана получила лишь 30 баллов из 100 возможных. И признана самой коррумпированной страной в Европе, у которой соседи по мздоимству – Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне.Есть еще две удивительные цифры показателей «успеха Украины» за последние пять лет: эти годы вогнали самую древнюю нацию Европы в глубокую депрессию. Если верить рейтингу счастливых стран, обозначенному в ежегодном докладе ООН о счастье («World Happiness Report»), то при свергнутом президенте Викторе Януковиче страна занимала в этом списке 87-е место, а в 2017 году очутилась на 132-м, сразу между Ганой и Угандой. А в году текущем и вообще свалилась в черную дыру, рядом с жителями Судана и Того…А кроме нищеты и разорения, упадка и деградации, развала и стагнации, есть же в Украине еще и кровопролитная война в Донбассе. И Александр Лукашенко, президент Беларуси, которая сравнялась с Украиной по уровню личного богатства, недавно выступая в Минске на встрече с рабочей группой Мюнхенской конференции безопасности, как бы подвел настоящий итог постмайданному развитию и реформированию Украины. «Кто-то сейчас на Западе говорит, что самая демократичная страна в Восточной Европе сегодня – это Украина. Но кто из вас хочет жить в этой демократической Украине, например, на Донбассе?», – сказал он……И ему никто не возразил. Потому что нечего возражать. И нечем. И можно, конечно, на площадях и в парках, на майданах и в скверах кричать «Слава Украине!», но прозвучит, как «Аминь». Особенно когда там хоронить нищих будут…