Луценко подал президенту заявление об отставке

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал президенту Украины Петру Порошенко заявление о своей отставке, подтвердила агентству "Интерфакс-Украина" сообщения журналистов в соцсетях пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. "Да, такое заявление подано", - сказала она в комментарии агентству в среду днем, отвечая на соответствующий вопрос.



Ранее в среду о том, что Ю.Луценко передал главе Украинского государства заявление о своей отставке, сообщил телеграмм-канал "newsroom", который ведут журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко.



"Генпрокурор Луценко передал президенту Порошенко заявление об отставке. В заявлении он просит освободить его от должности по собственному желанию. Когда будет реакция на документ, пока неизвестно ... В частности, он попросил депутатов проголосовать в пятницу за его отставку. Но на голосование вопрос будет вынесен только если отставку Луценко примет президент Порошенко", - говорится в распространенном в телеграмм-канале сообщении.



Как сообщалось, 6 ноября генеральный прокурор Украины Ю.Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле. "Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не держится, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе", - сказал Ю.Луценко.



После этого по просьбе первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко в Верховной Раде поставили на рейтинговое (предварительное) голосование вопрос о возможности его отставки генерального прокурора Украины. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против".



По Конституции Украины, прокуратуру возглавляет генеральный прокурор, которого назначает и увольняет с должности с согласия Верховной Рады президент Украины. Срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет.



Согласно ст. 42 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Украины увольняется с административной должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.



Ю.Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.

