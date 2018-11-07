Луценко подал в Раду представление на лишение неприкосновенности нардепа Березкина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата группы "Воля народа" Станислава Березкина, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



"Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook в среду.



По ее словам, представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

