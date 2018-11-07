Цукерберг отклонил приглашение на совместные слушания комитетов британского и канадского парламентов по фейковым новостям

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг отклонил просьбу явиться на совместные слушания британского и канадского парламентов для углубленного изучения проблемы фейковых новостей, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".



Ранее глава комитета по цифровым технологиям британской палаты общин Дэмиан Коллинз вместе с руководителем комитета канадского парламента по доступу к информации, Бобом Циммером пригласили М.Цукерберга явиться в Лондон 27 ноября на слушания, подобные тем, которые ранее прошли в американском конгрессе.



Facebook отклонила приглашение на слушания в комитет, отметив, что М.Цукерберг не может являться во все парламенты.



В свою очередь Д.Коллинз сообщил, что профильные парламентские комитеты Австралии, Аргентины, и Ирландии присоединилась к этому приглашению.



"Пять парламентов сейчас призывают вас принять верное решение в отношении 170 млн пользователей, которые они представляют", - цитирует АП Д.Коллинза.



Ранее стало известно, что данные примерно 87 млн пользователей Facebook, из которых 2,7 млн были из ЕС, без их разрешения перешли к аналитической компании Cambridge Analytica.



В марте 2018 года стало известно, что Cambridge Analytica через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

