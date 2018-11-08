Кардиологи рекомендуют гипертоникам потреблять морепродукты

Повышенный уровень триметиламин-N-оксида (соединение, связанное с потреблением рыбы, морепродуктов и вегетарианской диетой) может уменьшить проявления симптомов болезней сердца, вызванных гипертонией, передает Medical Express.



Эксперименты с грызунами доказали: небольшие дозы соединения могут уменьшать показатели фиброза сердца и уровень маркеров сердечной недостаточности. Позитивный эффект сохранялся даже спустя год. Правда, это не работало, если давление у грызунов повышалось спонтанно.



Точно известно, что концентрация соединения повышается после употребления в пищу морепродуктов и овощей. Плюс, печень вырабатывает триметиламин-N-оксид из триметиламина (производят бактерии в кишечнике). Как именно соединение влияет на сердце и сосуды, ученые пока не могут сказать. Ранее было установлено, что уровень триметиламин-N-оксида падает после потребления красного мяса и яиц. В итоге повышается риск болезни сердца.

