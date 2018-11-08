Польша отказалась выдавать России ветерана АТО

Верховный суд Польши удовлетворил кассацию омбудсмена страны об отзыве соглашения о выдаче России гражданина Украины, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе в 2015 году, занимаясь строительством оборонительных сооружений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные офиса польского омбудсмена.



"Верховный суд (Польши - ред.) отменил законное согласие польских судов на выдачу в Россию гражданина Украины, подозреваемого в совершении уголовного преступления. Ярослав К. должен был совершить его еще в 2005 году, но Россия начала свой международный розыск только в 2017 году. В 2015 году он занимался строительством оборонительных сооружений на востоке Украины в зоне боевых действий", - сообщили в офисе омубдсмена.



Уточняется, что кассацию в Верховный суд Польши подал польский омбудсмен, утверждая, что суды не объясняли, является ли результат экстрадиции нарушением свобод и прав обвиняемого.



"Принимая во внимание кассацию омбудсмена, 6 ноября 2018 года Верховный суд вернул дело в апелляционный суд для изучения, в частности, может ли выдача человека представлять серьезную угрозу правам человека. На заседании Верховного суда представитель национальной прокуратуры просил отклонить кассацию омбудсмена как "явно необоснованную", - рассказали в польском ведомстве.



Таким образом, Верховный суд Польши отменил решение апелляционного суда и передал ему дело для повторного рассмотрения.



Сообщается, что районный суд в Польше еще 17 января 2018 принял решение, что по закону допустимо выдать гражданина Украины Ярослава К. Российской Федерации. Он должен был предстать перед судом за преступление, связанное с избиением со смертельным исходом. Польский суд тогда признал, что обоснованного опасения о нарушении его свобод и прав в России не было.



Защита подала апелляцию. Она утверждала, что экстрадиция неприемлема, поскольку несомненно то, что после выдачи украинца России его права не будут соблюдаться. Идея заключалась в том, чтобы определить, почему только в 2017 году в России было принято решение о привлечении Ярослава К. к ответственности, ведь преступление, в котором он был обвинен, произошло еще в 2005 году.



Защита утверждала, что права украинца в ​​России будут нарушены "в связи с его участием в вооруженном конфликте с Россией". Было также подчеркнуто, что он не сможет реализовать свое право на дипломатическую и консульскую защиту своей страной в условиях войны. Российская сторона уверяла, что никаких преследований не будет.



1 февраля 2018 года апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Этот суд также подчеркнул, что деяние, за которое К. хотели привлечь к уголовной ответственности, было совершено задолго до его участия в войне. По мнению апелляционного суда, можно считать неприемлемой экстрадицию, если есть свидетельства грубого и систематического лишения прав на справедливое судебное разбирательство в этой стране.



Омбудсмен Польши подал кассационную жалобу в Верховный суд страны, считая, что решение апелляционного суда было грубым нарушением права.

