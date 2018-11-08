В Китае камеры стали узнавать человека по походке

В Китае заработали новые "умные" камеры видеонаблюдения. Они распознают людей по стилю ходьбы и силуэту. Об этом пишет Business Insider.



Камеры оснащены программным обеспечением Watrix, сканирующим человека, создавая модель, которая впоследствии будет храниться в базе данных."



Систему нельзя обмануть, просто хромая, гуляя с широко расставленными ногами или сгорбившись", - отметил директор Watrix Хуан Юнчжэнь.



Идентифицировать человека новое революционное ПО способно с расстояния до 50 метров, при этом на результат не влияет, поворачивает ли он лицо к камере, или нет.

