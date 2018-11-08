Марсоход Curiosity возобновил работу

Марсоход Curiosity, у которого недавно возникли проблемы с компьютером, возобновил исследовательскую работу. Об этом сообщают на официальной странице NASA.



В сентябре текущего года у Curiosity возникли проблемы с блоком памяти. Специалисты сумели дистанционно починить компьютер Side-A, который вышел из строя еще пять лет назад.



На этот компьютер и переключили аппарат, пока идут настройки Side-В. Сейчас марсоход работает на одном компьютере, что позволяет ему возобновить деятельность на планете.



Специалисты отмечают, что полноценно работать Curiosity может только с двумя компьютерами. Аппарату нужно использовать больший объем памяти.

