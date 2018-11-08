У воинской части на Донбассе задержан оператор беспилотника

Украинские военнослужащие предупредили на Донбассе несанкционированный пролет беспилотного летательного аппарата над территорией одной из воинских частей. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает пресс-служба ВСУ.



Отмечено, что 7 ноября около 20:00 вблизи одной из воинских частей, что в городе Бахмут Донецкой области, дежурной сменой был замечен пролет беспилотника.



"Мобильная группа воинской части немедленно выбыла в вероятный район запуска БПЛА. В ходе розыскных мероприятий удалось задержать мужчину на автомобиле, который управлял беспилотником. В автомобиле обнаружены два дрона и ноутбук, устройства управления БПЛА", - доложили военные.



Известно, что подозреваемый, автомобиль и технические средства передали сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Операции объединенных сил.



В ВСУ предупредили, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, а причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

