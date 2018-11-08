Умер один из самых жестоких серийных убийц Украины

В украинской исправительной колонии скончался «пологовский маньяк» Сергей Ткач, приговоренный к пожизненному заключению. Об этом TCH.ua рассказали в Государственной пенитенциарной службе Украины.



Сообщается, что причиной смерти заключенного стала сердечная недостаточность.



Жертвами преступника были молодые жительницы Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей в возрасте от 9 до 17 лет. По словам самого осужденного, он совершил более 100 убийств, на большую часть из них прокуратура до сих пор собирает доказательства. Отмечается, что Ткача называют одним из самых жестоких преступников Украины.



В июле 2017 года стало известно о том, что 24-летняя жительница Ярославля Елена вышла замуж за Ткача и родила ему ребенка.



Как рассказала девушка, она влюбилась в преступника еще в 16 лет, увидев его по телевизору. В течение семи лет она вела его поиск по тюрьмам. Ткач с Еленой переписывались и через некоторое время смогли увидеться вживую. Маньяк предложил девушке пожениться, и она согласилась.



Преступник был осужден в декабре 2008 года за 37 доказанных убийств и 8 изнасилований. Его удалось задержать в августе 2005 года в районе украинского города Пологи, где он совершил свое последнее преступление. После этого его стали называть «пологовским маньяком».



Ткач родился в 1952 году в Киселевске Кемеровской области, он окончил школу милиции в Новосибирске и работал экспертом-криминалистом. В 1979 году его уволили за подделку результатов экспертизы, после чего он переехал в Украину и сменил несколько профессий.

