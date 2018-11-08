Трамп рассказал о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отдельно встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции, передает NBC News.



По словам Трампа, он будет присутствовать на организованном для глав государств обеде, однако не уверен, что встретится с Путиным. «Я там буду. Я думаю, что президент Путин там будет. Но больше у нас ничего не запланировано», — пояснил он, добавив, что его поездка будет очень короткой.



Американский лидер также напомнил, что между ним и Путиным состоится короткая встреча на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. «Вот там мы проведем встречу», — сказал Трамп.



7 ноября помощник Путина Дмитрий Ушаков заявил, что встреча лидеров во французской столице будет короткой. По его словам, стороны опасаются, что переговоры отвлекут на себя внимание от главной тематики мероприятия — 100-летия окончания Первой мировой войны.

