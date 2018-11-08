Mazda отзывает более полумиллиона автомобилей

Компания Mazda Motor Corp в четверг сообщила, что планирует отозвать около 640 000 автомобилей по всему миру для устранения проблем, включая проблемы с клапанными пружинами, используемыми в дизельных двигателях. Сообщает УНН со ссылкой на Reuters.



Японский автопроизводитель заявил, что вернет около 230 000 автомобилей в Японии и около 410 000 единиц на зарубежных рынках, кроме США, где автопроизводитель не продает дизельные модели авто.



Отзыв автомобилей компанией проходит после того, как на прошлой неделе другая Японская компания-конкурент заявила, что отзовет 400 000 автомобилей по всему миру, чтобы исправить недостаток дизайна в клапанных пружинах, которые используются в его двигателях, расходы на которые будут нивелировать прибыль автопроизводителя за весь год.

